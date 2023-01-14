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В Ірані стратили екс-заступника міністра оборони. Він мав подвійне громадянство

Фото: Іран стратив колишнього чиновника з подвійним громадянством (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Ірані стратили колишнього заступника міністра оборони за звинуваченнями у нібито шпіонажі. Він мав подвійне громадянство Ірану та Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Влада Ірану стратила Алі-Реза Акбарі, якого засудили до смертної страти за звинуваченнями у шпигунстві на користь Великобританії. Акбарі обіймав посаду заступника міністра оборони. Справу проти нього відкрили у 2019 році, тоді ж його затримали. Акбарі заперечував свою провину.

Відомо, що 11 січня Верховний суд Ірану остаточно відхилив апеляцію Акбарі і залишив смертний вирок. Того ж дня його перевели до одиночної камери, а сім'ю попросили приїхати до в'язниці для "останнього візиту".

Іранські ЗМІ повідомляють, Акбарі був повішений, але не уточнили дату страти. Пізніше журналісти опублікували аудіозапис, в якому колишній заступник міністра заявляє, що зізнався у злочинах, яких не скоював. Він додав, що зробив це після побиття та тортур.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив у п'ятницю, що Іран повинен скасувати вирок. Він назвав справу проти Акбарі політично вмотивованою і закликав звільнити його.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Іран готується стратити колишнього заступника міністра оборони Алі-Реза Акбарі з подвійним громадянством.

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