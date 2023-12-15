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В Ірані сталася стрілянина у відділенні поліції: загинули 11 людей, є поранені

Іран, П'ятниця 15 грудня 2023 11:10
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В Ірані сталася стрілянина у відділенні поліції: загинули 11 людей, є поранені Фото: в Ірані сталася стрілянина у відділенні поліції: загинули 11 людей, є поранені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Ірані члени сепаратистського угруповання влаштували стрілянину у відділенні поліції, внаслідок чого щонайменше 11 людей загинули, ще декілька осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як повідомив заступник губернатора провінції Сістан і Белуджистан Алі Реза Мархематі, у результаті терористичної атаки на штаб-квартиру поліції в місті Раск загинули 11 поліцейських, інші отримали поранення.

За його словами, декілька озброєних людей були вбиті під час перестрілки.

Напад стався близько другої години ночі за місцевим часом у п’ятницю в місті Раск, розташованому майже за 1,4 км від Тегерана. Зазначається, що серед убитих були старші офіцери поліції та солдати.

За даними державного телебачення, відповідальність за атаку взяло сепаратистське угруповання Джейш аль-Адль (Армія справедливості).

Зазначимо, це угрупування також взяло на себе відповідальність за теракт, скоєний терористом-смертником в автобусі у 2019 році, де загинуло 27 членів Революційної гвардії Ірану.

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