В Иране произошла стрельба в отделении полиции: погибли 11 человек, есть раненые

В Иране члены сепаратистской группировки устроили стрельбу в отделении полиции, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Как сообщил заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Али Реза Мархемати, в результате террористической атаки на штаб-квартиру полиции в городе Раск погибли 11 полицейских, остальные получили ранения.

По его словам, несколько вооруженных людей были убиты во время перестрелки.

Нападение произошло около двух часов ночи по местному времени в пятницу в городе Раск, расположенном почти в 1,4 км от Тегерана. Среди убитых были старшие офицеры полиции и солдаты.

По данным государственного телевидения, ответственность за атаку взяла сепаратистская группировка Джейш аль-Адль (Армия справедливости).

Отметим, эта группировка также взяла на себя ответственность за теракт, совершенный террористом-смертником в автобусе в 2019 году, где погибли 27 членов Революционной гвардии Ирана.