В Ірані повідомляють про успішне випробовування ракети-носія: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim News Agency .

У повідомленні йдеться про перший триступінчастий носій супутників на твердому паливі, розроблений аерокосмічними силами КВІР. Він може виводити на космічну орбіту на відстані 500 кілометрів над Землею супутники вагою 80 кг. Іранці планують вже найближчим часом використовувати ці ракети-носії для запуску Nahid - супутника, виготовленого Міністерством інформації та комунікаційних технологій Ірану.

КВІР повідомляють, що під час суботніх випробувань твердопаливний двигун, який використовувався для першого ступеня запуску під назвою Rafe, працював успішно.