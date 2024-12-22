В Ірані енергетична криза: не працюють заводи та установи, школи закрили

Як зазначає видання, урядові установи в Ірані закриті або працюють за скороченим графіком. Школи та коледжі перейшли на онлайн-режим. Автомагістралі та торгові центри поринули в темряву, а промислові підприємства були знеструмлені, що майже зупинили виробництво.

Попри те, що Іран має один із найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі, у країні серйозна енергетична криза. NYT пише, що кризу можна пояснити багаторічними санкціями, неефективним управлінням, зношеною інфраструктурою, надмірним споживанням ресурсів, а також цілеспрямованими атаками з боку Ізраїлю.

Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергозаощадження, що викликало невдоволення громадян. Повідомляється, що економічні збитки від кризи становлять "десятків мільярдів доларів".

Президент Ірану Масуд Пезешкіян попередив, що ситуація з енергетичною інфраструктурою досягла "критичної точки".

За словами іранських чиновників, дефіцит природного газу для забезпечення потреб країни сягнув близько 350 млн кубометрів на день. Похолодання викрикало збільшення попиту на паливо.

Видання зазначає, що перед владою Ірану виникла дилема: або припинити подавати газ у житлові будинки, або зупинити його подання на електростанції. Уряд обрав другий варіант, щоб не створювати загрози безпеці іранців.

До 20 грудня в Ірані 17 електростанцій повністю припинили роботу, а решта функціонували лише частково.