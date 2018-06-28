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В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод, шестеро раненых

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 06:20
Фото: место происшествия (tasnimnews.com)
Фото: место происшествия (tasnimnews.com)

Пожар произошел в городе Абадан

В четверг 28 июня в Иране была сожжена часть Абаданского нефтехимического комплекса. Об этом информирует агентство Tasnim.

В городе Абадан, что на юго-западе Ирана произошел пожар, в результате которого пострадало шесть человек. Раненные были доставлены в больницу им. Имама Хомейни в Абадане. В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе участвовали все пожарные Абадана.

Завод в Абадане является старейшим в нефтедобывающей провинции Хузестан.

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани заявил в своем выступлении на государственном телевидении, что иранцы должны стоять вместе перед лицом американского давления, чтобы "поставить Америку на колени".

"Мы будем решать проблемы. Мы будем оказывать давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью", - сказал Рухани.

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Теги публикации: Иран, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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