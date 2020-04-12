В Иране частично возобновляют работу предприятий с "низким уровнем риска"

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что страна возобновит экономическую деятельность с "низким уровнем риска", не смотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

По словам Рухани, возобновление экономической деятельности с низким уровнем риска не противоречит соблюдению протоколов по охране здоровья.

"Согласно данным министерства здравоохранения, план социального дистанцирования будет реализовываться поэтапно, а возобновление экономической деятельности с низким уровнем риска не противоречит соблюдению протоколов по охране здоровья", - говорится в сообщении.

Также президент Ирана отметил, что важным в новом плане социального дистанцирования является то, что он базируется на образе жизни населения Ирана и в то же время он совместим с принципами Всемирной организации здравоохранения.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним. По словам Рухани, коронавирус распространяется быстрее, но "он не опаснее гриппа".

РБК-Украина писало, что в мире количество летальных случаев в связи с коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч, заразились более 1,6 миллиона человек.