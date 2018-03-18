В Иране арестован бывший вице-президент

Бывший вице-президент республики Иран Эсфандияр Рахим Машаи был арестован из-за пропаганды против политической элиты страны. Об этом сообщила Генпрокуратура Ирана, передает издание IRNA.

Подозреваемый являлся близким союзников экс-президента Хамида Багаи.

Эсфандияр Рахим Машайя несколько дней назад поджог вердикт суда о тюремном заключении другого сторонника бывшего президента, из-за чего в отношении Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.

Напомним, Великобритания, Франция и Германия предложили Европейскому союзу ввести новые санкции против Ирана в связи с ракетной программой страны. На данный момент решение направлено на удовлетворение требований президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить ядерное соглашение с Ираном от 2015 года. Ранее Трамп продлил санкции против Ирана в связи с развитием программы баллистических ракет.