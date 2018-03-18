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В Ірані заарештовано колишнього віце-президента

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 07:35
Фото: наручники (РБК-Україна)
Фото: наручники (РБК-Україна)

Підозрюваний був близьким союзників екс-президента Хаміда Багаї

Колишній віце-президент республіки Іран Есфандіяр Рахім Машайя був заарештований за пропаганду проти політичної еліти країни. Про це повідомила Генпрокуратура Ірану, передає видання IRNA.

Підозрюваний був близьким союзників екс-президента Хаміда Багаї.

Есфандіяр Рахім Машайя кілька днів тому підпалив вердикт суду про ув'язнення іншого прихильника колишнього президента, через що стосовно Машаі відкрито справу про ведення пропаганди проти політичної еліти країни.

Нагадаємо, Великобританія, Франція і Німеччина запропонували Європейському союзу запровадити нові санкції проти Ірану в зв'язку з ракетною програмою країни. На даний момент рішення спрямоване на задоволення вимог президента США Дональда Трампа, щоб зберегти ядерну угоду з Іраном від 2015 року. Раніше Трамп продовжив санкції проти Ірану в зв'язку з розвитком програми балістичних ракет.

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Теги: Іран, арешт
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