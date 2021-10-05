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Иран запретил военным самолетам Азербайджана полеты в своем воздушном пространстве

Автор: Дмитрий Кузнецов

Иран закрыл свое воздушное пространство для самолетов Азербайджана, доставляющих военные грузы в Нахичеванскую автономную республику (НАР). В ответ азербайджанские власти объявили о закрытии в Баку представительства иранского духовного лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанское агентство Oxu.

По его информации, Иран закрыл свое воздушное пространство для азербайджанских военных самолетов, доставляющих грузы в НАР, которая отделена от Азербайджана территорией Армении. В Баку такой шаг Тегерана назвали предательством и заявили о наличии альтернативных путей доставки.

Кроме того, азербайджанские власти объявили о закрытии в Баку представительства духовного лидера Ирана. В Тегеране после этого шага предостерегли Азербайджан от "стратегических ошибок".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг обвинения в адрес Баку со стороны Тегеран о присутствии израильских военных в регионах, граничащих с Ираном. Азербайджанский лидер назвал эти заявления необоснованными и добавил, что Баку самостоятельно определяет, на каком уровне строить отношения с другими странами.

Как отмечает телеканал Al Arabiya, в последние дни между Ираном и Азербайджаном обострились отношения. Тегеран провел военные учения на границах освобожденных из-под контроля Армении районов Нагорного Карабах. Кроме того, на иранской границе запланированы совместные азербайджано-турецкие военные учения.

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