Иран захватил два греческих танкера в водах Персидского залива

Иран захватили два греческих танкера в Персидском заливе вскоре после того, как Тегеран предупредил, что примет карательные меры против Афин за конфискацию танкера с иранской нефтью у побережья Греции.

"Сегодня военно-морской флот Стражей исламской революции задержал два греческих танкера в водах Персидского залива за многочисленные нарушения", - говорится в сообщении иранского информагентства IRNA. Дополнительных подробностей о том, какого рода были нарушения, не сообщается.

В МИД Греции сообщили, что вертолет ВМС Ирана приземлился на судно Delta Poseidon под греческим флагом, которое находилось в международных водах в 22 морских милях от иранского берега, и взял в заложники экипаж, в том числе двух граждан Греции. Подобным образом был захвачен и второй греческий танкер, имя которого не называется.