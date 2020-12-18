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Иран возобновил строительство нового ядерного объекта, - AP

Тегеран, Пятница 18 декабря 2020 12:51
Иран возобновил строительство нового ядерного объекта, - AP
Фото: Иран возобновил строительство ядерных объектов (freepik)
Автор: РБК-Украина

Иран возобновил строительство нового подземного ядерного объекта в районе завода по обогащению урана "Фордо". В 2009 году Тегеран отрицал строительство после разоблачения со стороны западных стран.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на полученные спутниковые снимки.

Сообщается, что назначение нового объекта пока не ясно. Предполагается, что такая активность в последние дни администрации президента США Дональда Трампа вызовет новые опасения, связанные с ядерной программой Ирана. Тем более, что параллельно идет строительство ядерного объекта в Натанзе.

Также сообщается, что миссия Ирана при ООН и МАГАТЭ не предоставили комментарий по данной информации. Строительство на площадке "Фордо" началось в конце сентября недалеко от города Кум. На спутниковом снимке от 11 декабря виден вырытый фундамент с десятками столбов.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран планирует возобновить производство оружейного урана.

При этом избранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.

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