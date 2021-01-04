Иран возобновил обогащение урана на уровне 20%

Иран возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте в Фордо на уровне 20%. Однако ядерное соглашение между Ираном и мировыми странами предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%.

Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабиеи, оружейное обогащение урана началось утром в понедельник, 4 января 2021 года.

"Процесс закачки уранового газа в центрифуги начался несколько часов назад", - сказал он.

Отмечается, что Иран намерен ежегодно производить не менее 120 кг урана с обогащением на уровне 20% и хранить его внутри страны в течение двух месяцев.

Напомним, 1 января власти Ирана официально сообщили в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%.

Также РБК-Украина писало, что избранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.