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Іран випробував нові дрони-камікадзе: названі характеристики

Фото: Іран випробував нові дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армія Ірану під час масштабних навчань під кодовою назвою Eghtedar 1402 випробувала дві модифікації нових дронів-камікадзе під назвою Sina і Fateh.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Мобільні десантно-штурмові підрозділи сухопутних військ використовували ці ударні безпілотники для ураження нерухомих цілей, що рухаються, в радіусі 10 кілометрів.

Нові дрони оснащені боєголовками вагою від 300 до 1000 грамів і призначені для використання проти різних цілей у ближньому бою. Повідомляється, що нові дрони-камікадзе можуть перебувати у повітрі від 10 до 15 хвилин.

Нові модифікації іранських дронів

Раніше повідомлялося, що Іран наприкінці вересня продемонстрував безпілотник "з найбільшою дальністю дії у світі" під час параду на честь річниці війни проти Іраку.

Минулого місяця Іран також заявив, що побудував удосконалений безпілотник Mohajer-10 із збільшеною дальністю та тривалістю польоту, а також із більшим корисним навантаженням.

Його дальність польоту становить 2000 км, і він може літати до 24 години, повідомили тоді державні ЗМІ, додавши, що його корисне навантаження може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність дрону Mohajer-6.

 

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Ірандрони