Иран и его прокси хотят показать готовность воевать против США и Израиля, - ISW

Иран и его "ось сопротивления" (прокси-образования по типу ХАМАС или "Хезболлы") пытаются продемонстрировать свою спромомжность и готовность к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начале войны против США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Исламское сопротивление Ирака - коалиция поддерживаемых Ираном иракских ополченцев ежедневно атаковала позиции американских военных в Ираке и Сирии, начиная с 18 октября.

В этих атаках группировка использовала беспилотники и ракеты, в результате которых один американский военный был убит и десятки ранены. Группа постоянно наносила удары по определенным местам, например, по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке, а также постепенно расширяла свои атаки на новые места в Ираке и Сирии.

24 октября ополченцы, поддерживаемые Ираном, угрожали продолжить атаку на позиции США в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Движение хуситов в Йемене отдельно 19 октября пыталось атаковать Израиль беспилотниками и крылатыми ракетами. Эсминец ВМС США и средства ПВО Саудовской Аравии перехватили атаку над Красным морем, прежде чем она нанесла удар по Израилю.

Иран и "ось сопротивления" готовятся к тому, что война в Израиле перерастет в региональный конфликт, ведущийся на нескольких фронтах. В этих целях они пытаются нарастить свое военное присутствие в Сирии и Ливане.

Силы КСИР "Кудс" координировали развертывание сотен поддерживаемых Ираном боевиков в южном Ливане и юго-западной Сирии с начала войны. В число таких боевиков входят, в частности, военные инженеры и эксперты. Кроме того, Израиль совершил несколько авиаударов по международным аэропортам Дамаска и Алеппо с 12 октября и указал, что эти авиаудары имеют целью помешать Ирану переместить оружие в Сирию и открыть оттуда фронт против Израиля.

Иран заявлял, что Соединенные Штаты и Израиль должны в любой дальнейшей эскалации войны, одновременно снимая с себя любую ответственность. Иранские официальные лица и средства массовой информации неоднократно отмечали роль Соединенных Штатов и Израиля в разжигании войны и контрастно заявляли о том, что Иран является ответственным игроком, не поддающимся эскалации.

" Этот нарратив игнорирует тот факт, что Иран уже способствовал распространению этой войны на Ливан, Ирак, Сирию и Йемен, направляя своих прокси-партнеров в эти страны для нападения на цели США и Израиля", - отметили аналитики.

Иранские официальные лица и средства массовой информации отдельно сообщили, что у них есть поддержка населения в борьбе с региональной войной против Соединенных Штатов и Израиля, если она разразится.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера в период с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке были более 10 раз атакованы дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии.

В результате были ранены два десятка американских военнослужащих . Ранее Джон Кирби заявлял, что США будут реагировать в случае эскалации на Ближнем Востоке. Американские военные готовятся как к защите, так и к реагированию в случае необходимости.

Также Кирби заявил, что США ответят на нападения на американские военные базы на Ближнем Востоке в удобное для себя время.

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