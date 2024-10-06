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Іран скасував усі авіарейси до понеділка

Неділя 06 жовтня 2024 19:14
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Іран скасував усі авіарейси до понеділка Фото: авіарейси відмінено до ранку 7 жовтня (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Іран відмінив рейси з усіх аеропортів країни до понеділка. Причини такого рішення не уточнюються.

Передає РБК-Україна з посиланням на державне агентство IRNA у Telegram.

Зокрема, представник Організації цивільної авіації повідомив, що через оперативні обмеження рейси будуть скасовані з 21:00 сьогоднішнього вечора (неділя, 6 жовтня) до 6:00 завтрашнього ранку (понеділок, 7 жовтня).

Він додав, що пасажирам не доведеться турбуватися про вартість авіаквитків, а авіакомпанії діятимуть згідно з інструкціями Організації цивільної авіації.

Також пізніше буде оголошено про зміну рейсів та способи повернення авіаквитків.

Ізраїль готує відповідь Ірану

Зазначимо, що Близький Схід чекає відповіді Ізраїлю на іранську ракетну атаку, яка сталася цього тижня.

Зокрема про це вчора писало The Guardian. Згідно з інформацією видання, Ізраїль готує "значну і серйозну відповідь" на атаку Ірану напередодні річниці 7 жовтня (цього дня роком раніше терористичне угруповання ХАМАС, підтримуване Іраном, вторглося на територію Ізраїлю і влаштувало бійню).

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує відповідь на безпрецедентний та незаконний напад Ірану на ізраїльських мирних мешканців та Ізраїль", - сказав виданню ізраїльський військовий чиновник на умовах анонімності.

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Ізраїль Іран Близький Схід
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