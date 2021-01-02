Иран повысил боеготовность в Персидском заливе, - CNN

Иран повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе. Это было зафиксировано за последние 48 часов.

Об этом сообщил источник CNN, знакомый с данными американской разведки.



Ранее на этой неделе еще один источник телеканала подчеркивал, что государство перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.



Отмечается, что военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани.

Его убили в результате американского ракетного обстрела в Багдаде в январе 2020 года.

Напомним, в конце июня 2020-го Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Именно глава США распорядился нанести авиаудар, который стал для Сулеймани фатальным.

Как писало РБК-Украина, в конце января прошлого года Трамп рассказал подробности убийства иранского генерала Кассема Сулеймани. По словам Трампа, Сулеймани "говорил плохие вещи" о США, и именно это привело к решению американского президента отдать приказ его убить.