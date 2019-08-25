ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран попросив ЄС дозволити експорт нафти і дати доступ до рахунків

Новини » Політика    25.08.2019 - 20:57
Іран попросив ЄС дозволити експорт нафти і дати доступ до рахунків
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)

В обмін Іран згоден повернутися до умов ядерної угоди

Іран запропонував країнам Європейського союзу зробити крок назустріч Тегерану в обмін на згоду повернутися до умов ядерної угоди 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

В Ірані заявили, що "жестом доброї волі" з боку ЄС було б надання дозволу на експорт як мінімум 700 тис. бар. нафти в день (з доведенням цього показника до 1,5 млн бар. в день), а також розморожування рахунків Ісламської Республіки за кордоном.

У Тегеранев обмін заявили про готовність відмовитися від дій, що суперечать ядерної угоді 2015 року, а також сприяти вирішенню протиріч на Близькому Сході. Крім того, іранські представники не погодилися з запропонованим Францією планом, згідно з яким Іран повинен був обмежити свою ракетну програму. Не мають наміру в Ірані і відмовлятися від своєї ядерної програми.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Зариф прибув в неділю у французьке місто Біарріц. Зариф проводить зустріч з французьким колегою Жан-Ів Ле Дрианом. Поки невідомо, чи буде він зустрічатися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Представник Єлисейського палацу повідомив, що Зариф прибув у Біарріц на запрошення Ле Дріана для обговорення недавніх ініціатив президентів Ірану та Франції".

Глава МЗС Ірану прибув на саміт G7 Макрон запропонував Трампу дозволити Ірану частково продавати нафту
Новини України Іран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся