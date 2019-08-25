Іран попросив ЄС дозволити експорт нафти і дати доступ до рахунків

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В обмін Іран згоден повернутися до умов ядерної угоди

Іран запропонував країнам Європейського союзу зробити крок назустріч Тегерану в обмін на згоду повернутися до умов ядерної угоди 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

В Ірані заявили, що "жестом доброї волі" з боку ЄС було б надання дозволу на експорт як мінімум 700 тис. бар. нафти в день (з доведенням цього показника до 1,5 млн бар. в день), а також розморожування рахунків Ісламської Республіки за кордоном.

У Тегеранев обмін заявили про готовність відмовитися від дій, що суперечать ядерної угоді 2015 року, а також сприяти вирішенню протиріч на Близькому Сході. Крім того, іранські представники не погодилися з запропонованим Францією планом, згідно з яким Іран повинен був обмежити свою ракетну програму. Не мають наміру в Ірані і відмовлятися від своєї ядерної програми.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Зариф прибув в неділю у французьке місто Біарріц. Зариф проводить зустріч з французьким колегою Жан-Ів Ле Дрианом. Поки невідомо, чи буде він зустрічатися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Представник Єлисейського палацу повідомив, що Зариф прибув у Біарріц на запрошення Ле Дріана для обговорення недавніх ініціатив президентів Ірану та Франції".