Іран показав на параді новий безпілотник із "найбільшою дальністю у світі"

Як повідомили іранські ЗМІ, техніка була представлена на параді, який транслювався у прямому ефірі, а дрони називалися Mohajer, Shahed and Arash.

Минулого місяця Іран заявив, що побудувала вдосконалений безпілотник Mohajer-10 із збільшеною дальністю та тривалістю польоту, а також із більшим корисним навантаженням.

Його дальність польоту становить 2000 км, і він може літати до 24 години, повідомили тоді державні ЗМІ, додавши, що його корисне навантаження може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність дрону Mohajer-6.

Офіційні особи США звинуватили Іран у наданні дронів Mohajer-6, серед інших безпілотних літальних апаратів Росії для її війни проти України.

На відео, опублікованому минулого місяця іранськими ЗМІ, Mohajer показаний серед іншої військової техніки, з текстом "готуйте свої сховища" перською та івритом, причому останній є натяком на головного регіонального ворога Ірану - Ізраїль.

Ірано-іракська війна почалася 22 вересня 1980 року, коли сили тодішнього президента Іраку Саддама Хусейна вторглися до Ірану. Конфлікт, який був економічно руйнівним і забрав життя не менше півмільйона людей, зайшов у безвихідь у серпні 1988 року.

Іранські дрони на війні Росії з Україною

Росія широко використовує іранські дрони для атак громадянської інфраструктури України. Сьогодні вважається, що Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 та Mohajer, і цей запас Росія вже майже повністю вичерпала.

Однак Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.

Новий завод забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які "на порядок більше", ніж ті, що вона могла закупити в Ірану до цього.