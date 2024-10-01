Іран планує найближчим часом вдарити по Ізраїлю балістикою, - ЗМІ

Іран може атакувати Ізраїль балістичними ракетами. Атаку заплановано на найближчий час.

"Сполучені Штати мають підстави вважати, що Іран готується найближчим часом запустити атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю", - наводить CNN заяву неназваного високопосадовця Білого дому.

За його словами, США підтримують оборонну підготовку, щоб захистити Ізраїль від атаки. Також чиновник додав, що якщо Іран завдасть удару, для нього будуть серйозні наслідки.

Співрозмовник видання наголосив, що США готові зробити все можливе, щоб допомогти Ізраїлю перехопити повітряні цілі, як це було під час квітневої атаки Ірану.

Американський чиновник розповів журналістам, що майбутня атака Ірану на Ізраїль може бути схожою за масштабами на квітневу. Тоді Іран запустив у бік Ізраїлю близько 170 безпілотників та понад 120 балістичних ракет у відповідь на удар по іранському дипломатичному комплексу в Сирії.

Майже всі повітряні цілі були перехоплені Ізраїлем та його союзниками.

Реакція ЦАХАЛ

Прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі підтвердив, що США попередили Ізраїль про підготовку іранського ракетного удару

За його словами, на даний момент жодних повітряних цілей Іран по Ізраїлю не запускав.

"Ми справлялися з цією загрозою в минулому і справлятимемося зараз", - каже контр-адмірал.

Він закликає цивільних дотримуватися вказівок командування тилу.

Хагарі підкреслив, що іранський вогонь по Ізраїлю "матиме наслідки".