Іран передав Росії сотні балістичних ракет з дальністю до 700 км, - Reuters

Три неназвані іранські джерела розповіли виданню, що частина переданих ракет - із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Така ракета здатна знищувати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів.

Як розповіло одне з іранських джерел, постачання стартували на початку січня після того, як наприкінці минулого року було укладено угоду на зустрічах між іранськими та російськими військовими та представниками служб безпеки. Вони проходили в Тегерані та Москві.

Ще один неназваний іранський військовий чиновник уточнив, що вже відбулося щонайменше чотири постачання ракет. Найближчого тижня очікується нова передача.

Інший чиновник заявив, що частина ракет була відправлена до Росії на кораблі через Каспійське море, а частина - літаком.

"Будуть і інші поставки. Немає причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю до будь-якої країни, до якої ми забажаємо", - додав він.

Американський чиновник повідомив Reuters, що Вашингтон бачив свідчення активного просування переговорів між Росією та Іраном, але поки що немає жодних ознак того, що постачання відбулося.

Що передувало

Нагадаємо, чутки про те, що Росія хоче отримати іранські балістичні ракети, поширювали ще минулого року.

Інформація з'явилася на тлі активного постачання російським окупантам іранських дронів "Шахед". Останнім часом солдати РФ практично щодня використовують такі безпілотники для ударів по Україні.

При цьому в січні цього року видання WSJ написало про те, що переговори між Росією та Іраном щодо далекобійних ракет "активно просуваються". Журналісти припускали, що постачання можуть розпочатися вже навесні.

Більш детально про іранські ракети для Росії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.