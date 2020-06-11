Иран передаст "черные ящики" самолета МАУ во Францию, - Reuters

Иран передаст "черные ящики" Парижу со сбитого украинского Boeing "Международных авиалиний Украины". Это будет осуществлено, как только страны, участвующие в расследовании на это согласятся.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, во время видеоконференции один из представителей Ирана заявил, что Тегеран передаст "черные ящики" в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции. Об этом он сообщил организации (ICAO) при ООН.

Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала эту информацию, однако отметила, что Иран должен выполнить все обязательства, которые взял на себя в марте.

"Они продемонстрировали открытость для передачи "черных ящиков", однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - сказала Гарно.

Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы отправить "черные ящики" во Францию для анализа, тогда иранская сторона отказалась заявив в марте, что они будут отправлены в Украину.

Напомним, украинский самолет авиакомпании МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, 8 января 2020 был сбит вскоре после взлета. В результате авиакатастрофы тогда погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране.

Кроме того, следствие по делу продолжается, поскольку из-за задержки со стороны Ирана до сих пор не были расшифрованы "черные ящики".