Иран отказывается сотрудничать: Енин рассказал о ходе расследования крушения МАУ

Представители Ирана долго отвечают на запросы в рамках расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана. И в целом отказываются сотрудничать по некоторым моментам дела.

Он отметил, что Иран также часто отвечает на запросы Украины бессодержательно. Также иранцы не называют подозреваемых, которые уже под стражей в рамках расследования.

"Ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал Енин.