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Иран отказывается сотрудничать: Енин рассказал о ходе расследования крушения МАУ

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 февраля 2021 22:04
Иран отказывается сотрудничать: Енин рассказал о ходе расследования крушения МАУ Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Представители Ирана долго отвечают на запросы в рамках расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана. И в целом отказываются сотрудничать по некоторым моментам дела.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что Иран также часто отвечает на запросы Украины бессодержательно. Также иранцы не называют подозреваемых, которые уже под стражей в рамках расследования.

"Ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал Енин.

Ранее Енин заявил, что Украина надеется в досудебном порядке решить с Ираном ситуацию вокруг катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ возле Тегерана. В Министерстве иностранных дел рассчитывают, что это удастся сделать за 2-5 лет.

Напомним, в Офисе генпрокурора Украины заявляли, что Иран в деле о катастрофе МАУ прикрывается якобы государственной тайной.

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