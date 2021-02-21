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Іран відмовляється співпрацювати: Єнін розповів про хід розслідування катастрофи МАУ

Новость на русском → Київ, Неділя 21 лютого 2021 22:04
Іран відмовляється співпрацювати: Єнін розповів про хід розслідування катастрофи МАУ Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Представники Ірану довго відповідають на запити в рамках розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана. І в цілому відмовляються співпрацювати з деяких моментів справи.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що Іран також часто відповідає на запити України беззмістовно. Також іранці не називають підозрюваних, які вже під вартою в рамках розслідування.

"Відповіді на ці запити або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації, яка вкрай необхідна для просування українського розслідування. Ми наполягали, щоб Іран відкрив завісу над тими подіями принаймні для вузького кола фахівців. Ми запропонували і створення спільної слідчої групи. Ми говорили про проведення спільних слідчих дій. Але досі іранська сторона не відповіла нам позитивно на ці пропозиції", - сказав Єнін.

Раніше Єнін заявив, що Україна сподівається в досудовому порядку вирішити ситуацію з Іраном навколо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ біля Тегерана. У Міністерстві закордонних справ розраховують, що це вдасться зробити за 2-5 років.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора України заявляли, що Іран у справі про катастрофу МАУ прикривається нібито державною таємницею.

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