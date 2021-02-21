Іран відмовляється співпрацювати: Єнін розповів про хід розслідування катастрофи МАУ

Представники Ірану довго відповідають на запити в рамках розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана. І в цілому відмовляються співпрацювати з деяких моментів справи.

Він зазначив, що Іран також часто відповідає на запити України беззмістовно. Також іранці не називають підозрюваних, які вже під вартою в рамках розслідування.

"Відповіді на ці запити або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації, яка вкрай необхідна для просування українського розслідування. Ми наполягали, щоб Іран відкрив завісу над тими подіями принаймні для вузького кола фахівців. Ми запропонували і створення спільної слідчої групи. Ми говорили про проведення спільних слідчих дій. Але досі іранська сторона не відповіла нам позитивно на ці пропозиції", - сказав Єнін.