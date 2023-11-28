Іран оголосив про домовленості з Москвою щодо закупівель винищувачів Су-35

Він заявив про завершення планів щодо включення до бойових підрозділів іранських збройних сил винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

За його словами, "ці три сучасні військові літаки обов'язково будуть у розпорядженні Ірану, і зараз цей процес уже триває".

ВВС Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські літаки, а також застарілі американські моделі, придбані до Ісламської революції 1979 року.

В останні роки Іран не придбав жодного нового винищувача, за винятком кількох російських винищувачів МіГ-29, куплених ним у 1990-х роках.

Іран та Росія підписали великі угоди у військовій сфері. За даними Tasnim, у вересні ВПС Ірану отримали перші навчально-тренувальні літаки Як-130 російського виробництва.

Як-130 є дозвуковим двомісним реактивним навчально-тренувальним і легким бойовим літаком. Він нібито має допомогти іранським військовим льотчикам пройти підготовку з управління новими винищувачами, такими як Су-57.

Невдала покупка

У липні аналітичний центр Bourse & Bazaar Foundation повідомляв, що Іран сплатив 50 російських винищувачів Су-35, проте РФ досі не поставила жодного з них.

На Іран чекає набагато більше року, щоб отримати російські Су-35, які стануть серйозною модернізацією можливостей застарілих ВПС Ірану.

При купівлі Росія обіцяла поставити Су-35 у 2023 році. Проте вже майже ніхто не очікує, що постачання буде здійснено цього року.

Росія використовує іранські дрони для завдання ударів по території України. Крім того, українські партнери знову заговорили про можливу передачу іранських балістичних ракет Росії. Підтверджень поки що немає, але таку загрозу вже неможливо ігнорувати.