ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иран объявил о планах увеличить обогащение урана в нарушение ядерной сделки

Автор: Артур Родивилов

Власти Ирана официально сообщили в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%. Ядерное соглашение между Ираном и мировыми странами предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%.

Самые читаемые новости

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе, передает BBC

В МАГАТЭ отмечают, что Иран не сообщает, когда именно страна планирует начать обогащать уран до 20%.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.

В 2020 году МАГАТЭ сообщало, что Иран наращивает объемы низкообогащенного урана выше установленного в СВПД уровня. Тегеран также продолжал обогащать уран до 4,5%. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года лимит запасов составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6), а уровень обогащения не должен превышать 3,67%.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран планирует возобновить производство оружейного урана.

При этом избранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ирануран