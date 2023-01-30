Іран образився на заяву Подоляка про вибухи. У Кулеби дали Тегерану пораду

Тегеран образився на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка через його реакцію на нещодавні вибухи в Ірані та викликав на розмову українського повіреного. У Києві ж нагадали, що неодноразово застерігали Іран від допомоги РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

"Україна не одноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією", - заявив Ніколенко.

Він також додав, що Україна не знає причин вибухів на іранських об'єктах.

"Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - підкреслив речник МЗС.