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Іран образився на заяву Подоляка про вибухи. У Кулеби дали Тегерану пораду

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Київ, Понеділок 30 січня 2023 18:15
Іран образився на заяву Подоляка про вибухи. У Кулеби дали Тегерану пораду Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Тегеран образився на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка через його реакцію на нещодавні вибухи в Ірані та викликав на розмову українського повіреного. У Києві ж нагадали, що неодноразово застерігали Іран від допомоги РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

"Україна не одноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією", - заявив Ніколенко.

Він також додав, що Україна не знає причин вибухів на іранських об'єктах.

"Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - підкреслив речник МЗС.

Зза даними західних ЗМІ, сьогодні МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментар радника голови Офісу президента Михайла Подоляка щодо удару безпілотників по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан

Нагадаємо, РБК-Україна 29 січня розповідало усі подробиці нічних вибухів, які стались в Ірані.

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