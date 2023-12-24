Іран образився на Москву та викликав на килим російського представника

Міністерство закордонних справ Ірану викликало на розмову тимчасового повіреного у справах Росії та висловило протест. Причиною такого кроку стала підтримка Росією заяви з антиіранською риторикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське державне видання IRNA .

Тегеран образився на Росію через зміст спільної заяви за підсумками шостої сесії Російсько-Арабського форуму співробітництва на рівні міністрів закордонних справ. В цій заяві містився заклик до мирного вирішення конфлікту між Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо трьох островів у Перській затоці.

У розмові з російським дипломатом представники іранського МЗС наголосили на "територіальній цілісності країни", підкресливши необхідність поваги до суверенітету й територіальної цілісності, а також наголосили, що три острови в Перській затоці назавжди належать Ірану.

"Уряд Ісламської Республіки Іран вважає будь-які претензії будь-якої сторони щодо цього неприйнятними", - заявили в МЗС Ірану.

Відносини Росії та Ірану

Це вже вдруге за рік іранське МЗС викликає на килим російського представника через заяви щодо приналежності островів у Перській затоці. Тегеран викликав російського посла в липні.

Однак такі дипломатичні скандали між Москвою та Тегераном рідкість, адже Іран та РФ вважаються союзниками. Ба більше, Тегеран допомагає Москві у війні проти України.

Зокрема, іранська сторона надає росіянам свої ударні дрони, якими окупанти атакують українські міста та критичну інфраструктуру. У відповідь РФ допомагає Ірану з ядерною програмою та посиленням військової авіації.

У грудні США ввели санкції проти компаній та іноземців, пов'язаних з виробництво іранських дронів.

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