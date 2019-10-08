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Иран назвал условия для переговоров с Саудовской Аравией

Новости » В мире    08.10.2019 - 17:29
Иран назвал условия для переговоров с Саудовской Аравией
Фото: Мохаммад Зариф (flickr.com/fovjir)

Иран готов сесть за стол переговоров, если Саудовская Аравия прекратит "убивать людей"

Иран готов сесть за стол переговоров с Саудовской Аравией, чтобы решить региональные проблемы, если Эр-Рияд прекратит убивать людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом во вторник, 8 октября, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

"В ситуации, когда Саудовская Аравия будет заниматься решением региональных проблем сидя за столом переговоров, а не убивая людей, они, безусловно, получат поддержку Ирана", - заявил Зариф.

До этого министр энергетики Ирана Бижан Зангане заявил, что иранское правительство хочет улучшить отношения со всеми странами Ближнего Востока. По его словам, главный враг всех стран региона находится за пределами Ближнего Востока.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Саудовской Аравии выразило готовность провести встречу с Ираном. Однако для этого иранские власти должны прекратить разработку программ по созданию оружия массового уничтожения и поддержку терроризма.

Напомним, 14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы нефтеперерабатывающие заводы. В США и Саудовской Аравии обвинили в атаках правительство Ирана. Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал атаку Ирана на нефтяные объекты объявлением войны.


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