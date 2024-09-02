Іран найближчим часом може почати передачу балістичних ракет Росії, - Bloomberg

За словами анонімних джерел видання, Іран надав Росії сотні безпілотників під час повномасштабної війни країни-агресора проти України, але "потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту".

Джерела відмовилися надати оцінки щодо типу та обсягу поставок або точного графіка, але один із чиновників зазначив, що передача може розпочатися протягом кількох днів.

Видання нагадало, що США та інші союзники з НАТО неодноразово попереджали Тегеран про такий крок і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти йому.

Національна рада безпеки США наразі не відповіла на прохання Bloomberg прокоментувати новину. Міністерство закордонних справ Ірану та його місія при ООН також утримались від коментарів.