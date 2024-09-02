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Іран найближчим часом може почати передачу балістичних ракет Росії, - Bloomberg

Фото: Іран найближчим часом може почати передачу балістичних ракет Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом Іран може передати Росії балістичні ракети. Цей крок може викликати швидку відповідь з боку союзників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами анонімних джерел видання, Іран надав Росії сотні безпілотників під час повномасштабної війни країни-агресора проти України, але "потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту".

Джерела відмовилися надати оцінки щодо типу та обсягу поставок або точного графіка, але один із чиновників зазначив, що передача може розпочатися протягом кількох днів. 

Видання нагадало, що США та інші союзники з НАТО неодноразово попереджали Тегеран про такий крок і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти йому.

Національна рада безпеки США наразі не відповіла на прохання Bloomberg прокоментувати новину. Міністерство закордонних справ Ірану та його місія при ООН також утримались від коментарів. 

Що передувало

Нагадаємо, на початку серпня агентство Reuters повідомляло, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. В публікації йшлося, що це може бути постачання сотень одиниць таких ракет.

Також раніше стало відомо, що Іран збільшив виробництво балістичних ракет та безпілотників після укладання договору із Росією про співпрацю.

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