Іран може передати сотні балістичних ракет РФ. Що відомо про Fath-360 та Ababil

Ababil

Ракети Ababil - це невелика за розмірами ракета довжиною 3,7 метра, вагою 240 кг та дальністю до 86 км. Як пишуть аналітики, Ababil існує у двох версіях - з супутниковою та інерціальною навігацією та з додатковою оптико-електронною системою наведення на кінцевій ділянці.

"Також відомо, що пуск ракети здійснюється з транспортно-пускових контейнерів, які групуються по 8 на одній платформі", - йдеться в статті.

Цікаво, що до останнього про існування цієї ракети публічно не повідомлялось. При цьому назва Ababil також активно використана і для найменування БПЛА, як розвідувально-ударних, так і далекобійних дронів-камікадзе. Сама назва Ababil походить від міфічних птахів чорних стрижів, які нібито знищили ефіопське військо.

Fath-360

Ракета Fath-360 в якості розробки відома під назвою BM-120, а про її існування стало відомо лише наприкінці 2021 року.

За даними виданння, ця ракета має довжину у 5,1 метра, при діаметрі 368 мм, загальну вагу 787 кг, з якої на бойову частину припадає 150 кг та досягає швидкості 4 Маха, дальність польоту до 120 км. Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації.

Вочевидь Fath-360 базується на Fateh-110 і є її значно зменшеною копією. Візуально, окрім розміру, який часом складно розрізнити на фото, вони відрізняються хвостовим оперенням у районі хвоста. При цьому пускова Fath-360, що є вже традицією для Ірану, замаскована під звичайну цивільну вантажівку.

Відмінності

Головна різниця між Fath-360, Ababil та Fateh-110, Zolfagar у тому, що перші призначені для безпосереднього застосування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а інші - для атак об'єктів у глибокому тилу.