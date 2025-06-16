Іран готується до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Парламент Ірану розробляє законопроєкт, який передбачає вихід країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
"У світлі останніх подій ми приймемо відповідне рішення. Уряд має забезпечити виконання парламентських законопроєктів, але така пропозиція лише готується, і ми будемо координувати її на пізніших етапах з парламентом", - сказав Багаї, відповідаючи на запитання щодо можливого виходу Ірану з ДНЯЗ.
Він додав, що Іран, як і раніше, виступає проти розробки зброї масового знищення.
Війна Ізраїлю з Іраном
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Ізраїль завдав авіаударів по Ірану. Одними з пріоритетних цілей стали ядерні об'єкти. Відтоді країни вже кілька разів обмінювалися ударами
Зокрема, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після атаки Ізраїлю повідомив, що було знищено наземну частину заводу зі збагачення урану в Натанзі.
Водночас, як повідомляють ЗМІ, Іран сигналізує про свою готовність до деескалації війни з Ізраїлем. Також Тегеран нібито готовий відновити переговори зі США про ядерну угоду.
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