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Иран готовится к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран, Понедельник 16 июня 2025 18:36
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Иран готовится к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия Фото: Иран готовится к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Ирана разрабатывает законопроект, который предусматривает выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

"В свете последних событий мы примем соответствующее решение. Правительство должно обеспечить выполнение парламентских законопроектов, но такое предложение только готовится, и мы будем координировать его на более поздних этапах с парламентом", - сказал Багаи, отвечая на вопрос о возможном выходе Ирана из ДНЯО.

Он добавил, что Иран по-прежнему выступает против разработки оружия массового уничтожения.

Война Израиля с Ираном

Напомним, в конце прошлой недели Израиль нанес авиаудары по Ирану. Одними из приоритетных целей стали ядерные объекты. С тех пор страны уже несколько раз обменивались ударами

В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атаки Израиля сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

В то же время, как сообщают СМИ, Иран сигнализирует о своей готовности к деэскалации войны с Израилем. Также Тегеран якобы готов возобновить переговоры с США о ядерной сделке.

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Иран Ядерное оружие
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