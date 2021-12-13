Иран может готовиться к космическому запуску, - AP

Агентство отмечает, что получило указанные спутниковые снимки от американской компании Planet Labs.

Их проанализировали специалисты Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее (штат Калифорния).

Согласно приведенной в материале оценке, "Иран, похоже, готовится к космическому запуску, тогда как в Вене продолжаются переговоры с мировыми державами относительно сделки по атому".

По словам экспертов, на снимках видно, что на стартовой площадке было размещено применяемое при запуске оборудование, кроме того, на автомобильной стоянке в последние дни больше машин, чем ранее.

По данным AP, были замечены и другие признаки оживления активности. "Это вполне обычная деятельность перед запуском", - отметил сотрудник Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Джеффри Льюис.

В публикации не уточняется, какой именно аппарат якобы планируется запустить. Агентство отмечает, что ранее иранские власти заявляли о готовности ряда спутников к выводу на орбиту.