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Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять запчасти к ним

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Тегеран, Среда 27 июля 2022 13:04
Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять запчасти к ним Фото: Иран будет ремонтировать самолеты России (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия и Иран говорились о ремонте и техническом обслуживании российских самолетов. Также Тегеран будет поставлять комплектующие для бортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Mehr.

Представитель гражданской авиации Ирана Миракбара Разави подтвердил заключение сделки между странами.

Соглашение было подписано во время визита замминистра транспорта России в Иран. Российский чиновник, имя которого не раскрывают, встретился с начальником Управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.

Также Москва и Тегеран договорились увеличить количество пассажирских авиарейсов, число которых вырастет до 35 в неделю.

Напомним, ранее стало известно, что Россия попросила Иран предоставить ей сотню боевых дронов.

Кроме того, российские чиновники по крайней мере дважды за последние недели посетили Иран. В частности, в Тегеран приезжал глава Кремля Владимир Путин.

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