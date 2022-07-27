Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять запчасти к ним

Россия и Иран говорились о ремонте и техническом обслуживании российских самолетов. Также Тегеран будет поставлять комплектующие для бортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Mehr .

Представитель гражданской авиации Ирана Миракбара Разави подтвердил заключение сделки между странами.

Соглашение было подписано во время визита замминистра транспорта России в Иран. Российский чиновник, имя которого не раскрывают, встретился с начальником Управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.

Также Москва и Тегеран договорились увеличить количество пассажирских авиарейсов, число которых вырастет до 35 в неделю.