Іран ремонтуватиме російські літаки і постачатиме запчастини до них
Росія та Іран говорилися про ремонт і технічне обслуговування російських літаків. Також Тегеран постачатиме комплектуючі для бортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Mehr.
Представник цивільної авіації Ірану Міракбара Разаві підтвердив укладення угоди між країнами.
Угода була підписана під час візиту заступника міністра транспорту Росії до Ірану. Російський чиновник, ім'я якого не розкривають, зустрівся з начальником Управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем.
Також Москва і Тегеран домовилися збільшити кількість пасажирських авіарейсів, число яких зросте до 35 на тиждень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія попросила Іран надати їй сотню бойових дронів.
Крім того, російські чиновники принаймні двічі за останні тижні відвідали Іран. Зокрема, в Тегеран приїжджав глава Кремля Володимир Путін.
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