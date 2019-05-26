В Ираке на рынке подорвали автомобиль, есть погибшие

Фото: место взрыва (twitter.com/IraqiNews_com)

В результате взрыва погибло 5 человек, еще 8 получили ранеия

В провинции Найнава на севере Ирака в деревне на рыке прогремел взрыв заминированного грузовика, что привело к гибели по меньшей мере 5 человек, еще 8 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В пресс-службе Объединенного командования вооруженных сил Ирака рассказали, что происшествие случилось недалеко от иракско-сирийской границы в деревне Аль-Увайнат около населенного пункта Рабиа. Во второй половине дня взрывное устройство сдетонировало на многолюдном рынке в грузовом автомобиле.

В данное время ни одна организация на себя не взяла ответственность за данное происшествия, однако власти подозревают, что это было совершено террористами организации "Исламское государство".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ираке на юге страны во время движения подорвали автобус с солдатами шиитской военизированной группы, что привело к гибели по меньшей мере 7 человек, еще 26 получили ранения. В Народных мобилизационных силах рассказали, что происшествие случилось в городе Балад Руз, когда автобус ехал из южной провинции в направлении города Басра.