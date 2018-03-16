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Інтерв'ю

В Іраку зазнав аварії військовий вертоліт США

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 03:09
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Коаліція США по боротьбі з ІД підтвердила катастрофу

В Іраку розбився американський військовий вертоліт поруч із сирійським кордоном, на його борту перебувало семеро осіб. Про це повідомляє CNN.

Так, за попередніми даними, вертоліт типу HH-60 Black Hawk не був збитий.

"Американське військове повітряне судно зазнало аварії в західному Іраку з американськими військовослужбовцями на борту. Рятувальні команди слідують до місця падіння. Для встановлення причини інциденту буде розпочато розслідування", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього в даний час в Іраку перебувають близько 5,2 тисячі американських військовослужбовців, які в основному надають допомогу іракській армії і силам безпеки в боротьбі з терористами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки (США) в штаті Флорида розбився двомоторний літак в аеропорту Бартау, в результаті інциденту чотири людини загинули.

Літак впав в кінці злітно-посадкової смуги. На місце події прибули фахівці Національної ради безпеки на транспорті та Федерального управління цивільної авіації США.

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Теги: Сполучені Штати Америки, крушение, Літак
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