В Іраку зазнав аварії військовий вертоліт США

В Іраку розбився американський військовий вертоліт поруч із сирійським кордоном, на його борту перебувало семеро осіб. Про це повідомляє CNN.

Так, за попередніми даними, вертоліт типу HH-60 Black Hawk не був збитий.

"Американське військове повітряне судно зазнало аварії в західному Іраку з американськими військовослужбовцями на борту. Рятувальні команди слідують до місця падіння. Для встановлення причини інциденту буде розпочато розслідування", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього в даний час в Іраку перебувають близько 5,2 тисячі американських військовослужбовців, які в основному надають допомогу іракській армії і силам безпеки в боротьбі з терористами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки (США) в штаті Флорида розбився двомоторний літак в аеропорту Бартау, в результаті інциденту чотири людини загинули.

Літак впав в кінці злітно-посадкової смуги. На місце події прибули фахівці Національної ради безпеки на транспорті та Федерального управління цивільної авіації США.