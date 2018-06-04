В Ираке гражданку Франции приговорили к пожизненному заключению

Женщину признали виновной в принадлежности к террористической группировки "Исламское государство"

Суд в Ираке приговорил гражданку Франции Мелину Бугедир к пожизненному заключению по обвинению в членстве в группировке "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что сначала женщина была приговорена к шести месяцам заключения за незаконный въезд в страну, однако суд постановил провести повторное рассмотрение дела после того, как прокуроры предоставили новые доказательства, в частности - фотографии, на которых ее муж запечатлен вместе с боевиками ИГИЛ.

Женщина утверждала, что приехала по принуждению, потому что ее муж угрожал забрать детей, если она не уедет с ним в Ирак, где он планировал присоединиться к террористической группировке.

В воскресенье, 3 июня, 27-летнюю мать четырех детей признали виновной в принадлежности к "Исламскому государству" и присудили ей пожизненное заключение, которое в Ираке равно 20 годам лишения свободы.

Решение суда может быть обжаловано.

Муж Бугедир был убит в Мосуле во время операции по восстановлению иракского контроля над городом.

Напомним, в апреле 2018 года в Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному тюремному заключению за присоединение к исламистской террористической группировке "Исламское государство".