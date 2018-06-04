В Іраку громадянку Франції засудили до довічного ув’язнення

Жінку визнали винною у належності до терористичного угруповання "Ісламська держава"

Суд у Іраку засудив громадянку Франції Меліну Бугедір до довічного ув’язнення за звинуваченням у членстві в угрупованні "Ісламська держава" (ІДІЛ). Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що спочатку жінка була засуджена до шести місяців ув'язнення за незаконний в'їзд у країну, однак суд постановив провести повторний розгляд справи після того, як прокурори надали нові докази, зокрема - фотографії на яких її чоловік зображений разом із бійцями ІДІЛ.

Жінка стверджувала, що приїхала з примусу, бо її чоловік погрожував забрати дітей, якщо вона не виїде з ним до Іраку, де він планував приєднатися до терористичного угруповання.

У неділю, 3 червня, 27-річну матір чотирьох дітей визнали винною у належності до "Ісламської держави" та присудили їй довічне ув’язнення, яке в Іраку дорівнює 20 рокам позбавлення волі.

Рішення суду може бути оскаржене.

Чоловік Бугедір був убитий в Мосулі під час операції із відновлення іракського контролю над містом.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в Іраку 19 росіянок засудили до довічного тюремного ув'язнення за приєднання до ісламістського терористичного угруповання "Ісламська держава".