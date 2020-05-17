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Ирак вводит комендантский час на восемь дней

Новости » В мире     17.05.2020 - 05:56
Ирак вводит комендантский час на восемь дней
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая

Ирак объявил о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии коронавируса COVID-19. Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Отмечается, что трехдневный праздник розговенья Ураза-байрам, которым заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан, иракцы также проведут в изоляции.

По традиции в эти дни навещают родственников и друзей, выезжают за город, собираются в парках и других местах отдыха.

На данный момент, по информации университета Джона Хопкинса, в Ираке выявили 3260 зараженных коронавирусом, 121 человек умер и 2126 выздоровели.

Напомним, в феврале власти Ирака закрыли границу с Ираном из-за опасения распространения COVID-19.

Ранее президент Дональд Трамп в очередной раз изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от COVID-19. По словам Трампа, вакцина будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными.

В то же время глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что не стоит ожидать появления вакцины от коронавируса в 2020 году. Кавалери отметил, что она по оптимистическому сценарию будет готова в 2021 году.

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ИракКоронавирус
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