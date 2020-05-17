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Ірак вводить комендантську годину на вісім днів

Новини » В світі     17.05.2020 - 05:56
Ірак вводить комендантську годину на вісім днів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Цілодобовий режим самоізоляції розпочнеться у п'ятницю, 22 травня, і триватиме до 30 травня

Ірак оголосив про введення цілодобового комендантської години строком на вісім днів через пандемію коронавірусу COVID-19. Цілодобовий режим самоізоляції розпочнеться у п'ятницю, 22 травня, і триватиме до 30 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Наголошується, що триденне свято розговенья Ураза-байрам, яким закінчується священний для мусульман місяць Рамадан, іракці також проведуть в ізоляції.

За традицією в ці дні відвідують родичів і друзів, виїжджають за місто, збираються в парках та інших місцях відпочинку.

На даний момент, за інформацією університету Джона Хопкінса, в Іраку виявили 3260 заражених коронавірусом, 121 чоловік помер і 2126 одужали.

Нагадаємо, в лютому влада Іраку закрила кордон з Іраном через побоювання розповсюдження COVID-19.

Раніше президент Дональд Трамп в черговий раз змінив свій прогноз щодо термінів появи вакцини від COVID-19. За словами Трампа, вакцина буде готова для поширення до кінця року, в строки, які деякі вчені вважають нереальними.

У той же час глава Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері заявив, що не варто очікувати появи вакцини від коронавіруса у 2020 році. Кавалері зазначив, що вона за оптимістичним сценарієм буде готова в 2021 році.

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ІракКоронавірус
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