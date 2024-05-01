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IQOS відкрив тимчасовий концепт стор "Розвантажувальна станція" в UNIT.City

Середа 01 травня 2024 13:45 promo
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IQOS відкрив тимчасовий концепт стор "Розвантажувальна станція" в UNIT.City Фото: IQOS відкрив тимчасовий концепт стор "Розвантажувальна станція" в UNIT.City (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

З 25 до 28 квітня в UNIT.City киян чекала справжня "Розвантажувальна станція" — концепт поп-ап стор IQOS. Це не просто магазин, а ціле контейнерне містечко на 6000 м2, де можна було перезавантажитися і побачити новітню технологію бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

І назва спейсу, і контейнери, з яких створили містечко, символізують розвантаження в усіх сенсах: від довгоочікуваного вантажу до емоційного розвантаження, якого останнім часом, здається, не вистачає нам усім.

Тож зустрілися, вивантажили все, що хотілося вивантажити. Перезавантажилися. Завантажили мрії, відчуття та враження.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Гості "Розвантажувальної станції" могли зазирнути в контейнери і опинитися посеред живого лісу.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Пікнікувати на галявині біля водоспаду.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Гуляти по воді (без паніки, у спеціальних гумових накладках на взуття).

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Блукати ходою фремена навколо пустельного бару.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Випередити життя та підкинути собі лимон. Або навіть декілька.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Подарувати собі квіти, ну бо ю кен бай йоселф флаверс.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Просто неба на великому екрані дивитися кіно, яке "не вантажить". Затишно та з попкорном авжеж.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Лагідно кастомізувати свій девайс або новеньку футболку.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Концептуальний простір нагадував лабіринт, гуляючи яким можна було випадково натрапити на незвичайні та естетичні споти.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Поп-ап спейсом займався IQOS.

Облаштунок лісової галявини та квіткової крамнички взяла на себе команда Mutabor Flower Service.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

У контейнерному лабіринті був фудтрак та кав’ярня у лісі, щоб замовити все необхідне для пікніку.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Велкам дрінками пригощав Jameson, а свої фірмові напої у пустельному барі змішував The Deacon.

IQOS відкрив тимчасовий концепт стор &quot;Розвантажувальна станція&quot; в UNIT.City

Поп-ап стор працював 4 дні, а зараз "Розвантажувальну станцію" вже демонтують — та вражень точно лишилося надовго.

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