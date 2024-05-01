IQOS открыл временный концепт стор "Разгрузочная станция" в UNIT.City
С 25 по 28 апреля в UNIT.City киевлян ждала настоящая "Разгрузочная станция" - концепт поп-ап стор IQOS. Это не просто магазин, а целый контейнерный городок на 6000 м2, где можно было перезагрузиться и увидеть новую технологию бренда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
И название спейса, и контейнеры, из которых создали городок, символизируют разгрузку во всех смыслах: от долгожданного груза до эмоциональной разгрузки, которой в последнее время, кажется, не хватает нам всем.
Так что встретились, выгрузили все, что хотелось выгрузить. Перезагрузились. Скачали мечты, ощущения и впечатления.
Гости "Разгрузочной станции" могли заглянуть в контейнеры и оказаться посреди живого леса.
Пикниковать на лужайке возле водопада.
Гулять по воде (без паники, в специальных резиновых накладках на обувь).
Блуждать походкой фремена вокруг пустынного бара.
Опередить жизнь и подкинуть лимон. Или даже несколько.
Подарить себе цветы, ну ибо кен бай йоселф флаверс.
Под открытым небом на большом экране смотреть кино, которое "не грузит". Уютно и с попкорном да.
Кротко кастомизировать свой девайс или новенькую футболку.
Концептуальное пространство напоминало лабиринт, гуляя по которому можно было случайно наткнуться на необычные и эстетические споты.
Поп-ап-спейсом занимался IQOS.
Обустройство лесной поляны и цветочного магазина взяла на себя команда Mutabor Flower Service.
В контейнерном лабиринте был фудтрак и кафе в лесу, чтобы заказать все необходимое для пикника.
Велкам дренками угощал Jameson, а свои фирменные напитки в пустынном баре смешивал The Deacon.
Поп-ап стор работал 4 дня, а сейчас "Разгрузочную станцию" уже демонтируют — но впечатлений точно осталось надолго.
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