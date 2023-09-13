iPhone 15 vs iPhone 14: головні відмінності та чи є причини "оновитися"

iPhone 15 vs iPhone 14

Дизайн

Зазвичай компанія Apple не вносить істотних змін до дизайну базових iPhone. Зовні iPhone 14 схожий на смартфони 12-ї та 13-ї лінійки, всі вони мали так званий "чубчик" на екрані.

Але цього разу iPhone 15 обзавівся Dynamic Island у верхній частині дисплея. Ця особливість була характерною для Pro-версій попереднього покоління.

Фото: iPhone 15 отримали виріз Dynamic Island (apple.com)

Пристрій має захисне скло Ceramic Shield для додаткової міцності, як і iPhone 14. Попри це смартфон, як і раніше, схильний до механічних пошкоджень в результаті падінь. Задні панелі однакові, на них два розташовані по діагоналі об'єктиви камер.

Крім того, новинка пропонує інші кольори: рожевий, жовтий, зелений, синій та чорний.

Дисплеї

iPhone 15 оснащено тим же дисплеєм Super Retina XDR із діагоналлю 6,1 дюйма. Він виконаний за тією ж технологією OLED та підтримує HDR. Головна відмінність торкнулася яскравості - екран iPhone 15 має пікову яскравість 2000 ніт. У попередника майже вдвічі менше - 1200 ніт.

Зазначимо, як і у випадку з 14-ою серією, є можливість вибрати смартфон з дисплеєм 6,1 дюйми у версії Plus. У той же час iPhone 15 та iPhone 15 Plus залишили частоту оновлення на рівні 60 Гц. Підвищена герцовка доступна лише для "прошек".

Камери

Що стосується камер, то в iPhone 15 вони суттєво покращені. Зокрема, базовий смартфон оснастили сенсором з роздільною здатністю 48 МП та діафрагмою ƒ/1,6. А також надширококутним об'єктивом 12 МП. Все, як було у iPhone 14 Pro.

Фото: iPhone 15 отримав покращені камери (apple.com)

Заявлено покращення режиму нічної зйомки. За заявами Apple, сенсор камери забезпечує більш чіткі деталі та яскравіші кольори, краще визначає людей у кадрі.

Фронтальна камера така сама, як у iPhone 14, за винятком підтримки Smart HDR 5.

Процесори

iPhone 15 оснащено чіпом A16 Bionic, який використано в iPhone 14 Pro, тому має бути схожим з ним за продуктивністю. A16 Bionic оснащено 6-ядерним процесором, 5-ядерним графічним процесором та 16-ядерним нейронним движком.

Цей чіп побудовано на 4-нм архітектурі. Простіше кажучи, він використовує більше транзисторів у тому самому просторі, забезпечуючи більш високу продуктивність та ефективність у порівнянні з 5-нанометровим A15 Bionic у базовому iPhone 14.

Автономність та зарядка

За заявою Apple чіп A16 споживає на 20% менше енергії, що має продовжити термін служби батареї. Тому iPhone 15, як стверджує виробник, розрахований на 24 години автономної роботи за помірного використання.

Фото: смартфони Apple вперше завели порт USB-C (apple.com)

У той же час iPhone 14 розрахований на 20 годин відтворення відео та 80 годин музики. Такі ж параметри закладено в новинку, тому, швидше за все, автономність якщо й збільшиться, то не критично. Більш предметно можна буде сказати після тестів на практиці.

Ще один нюанс - iPhone 15 отримав порт зарядки USB-C. До цього протягом десятка років у смартфонах Apple був роз'єм Lightning. Хоча згідно з офіційними специфікаціями, він підтримує такий самий стандарт зарядки, тому її швидкість не зміниться. Також порт USB-C у iPhone 15 обмежений у швидкості передачі даних.

Чи варто купувати iPhone 15 замість iPhone 14? Аргументи проти

Дисплей iPhone 15 став яскравішим, але реальна різниця більшою мірою буде помітна під яскравим сонцем. Те, що в новинку не завезли 120 Гц, по суті зводить переваги до мінімуму. Особливо з урахуванням того, що набагато бюджетніші конкуренти на Android давно підтримують підвищену герцовку. Виходить, за 799 доларів користувачу залишається задовольнятися стандартними 60 Гц.

Заміна роз'єму USB-C не позначиться швидкості передачі даних. У iPhone 15 вона залишилася на рівні 480 Мбіт/с, а це стандарт USB 2.0, який був у Lightning. Якщо хочете швидкість у 20 разів вищу, доведеться доплатити за iPhone 15.

На презентації Apple нахвалювала новий 48-мегапіксельний детектор основної камери. Звичайно, він забезпечує високу деталізацію та боке без портерного режиму. Але, як виявилось, камеру з iPhone 14 Pro перенесли без оптичного зуму. Замість нього пропонується дворазовий цифровий без втрати якості.

Фото: iPhone залишається актуальним пристроєм (apple.com)

Крім того, базова версія знову залишилася без макро режиму. І у надширококутному об'єктиві немає автофокусу. Інші моменти, такі як Dynamic Island замість "чубчика" та невиразні кольори корпусів - на смак користувача.

У той же час лише через відсутність "острівка" на екрані iPhone 14 вже виглядатиме застарілим на тлі наступника.

Після вчорашньої презентації iPhone 14 подешевшав у США на 100 доларів, і ціни на нього стартують із 699 доларів. Різниця за оновлений дизайн та приріст продуктивності невелика. Але тим, хто хоче інновацій "яблучної" компанії, все ж таки варто подивитися у бік iPhone 15 Pro, за який просять від 999 доларів.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro

Якщо ви придивляєтеся до iPhone 15 Pro, то, ймовірно, зацікавлені у "фішках" про-версії. У принципі, порівняно з торішнім iPhone 14 Pro відмінностей не так багато, але вони можуть вплинути на рішення про купівлю того чи іншого пристрою.

Обидва мають однакові 6,1 дюймові OLED-дисплеї із щільністю пікселів 460 ppi та підтримкою 120 Гц. Що стосується маси, то новинка трохи легша - 187 проти 206 грамів.

Фото: iPhone 15 Pro пропонує титановий корпус, топові камери та продуктивність (apple.com)

Головні відмінності - "під капотом". iPhone 15 Pro отримав новий чіп A17 Pro, виконаний за 3-нм техпроцесом. Він містить 19 млрд транзисторів і набагато потужніший за A16 Bionic. Більше того, очевидно, що Apple випустила топовий процесор, який прямо зараз є лідером на ринку.

Об'єм оперативної пам'яті зріс з 6 до 8 Гб, ємність акумулятора - з 3200 до 3650 мАг.

Що стосується камер, то основний ширококутний модуль такий самий, що і в iPhone 14 Pro. Тільки тепер він вміє знімати в 24 Мп і можна міняти фокусну відстань. В об'єктиві з'явився п'ятикратний оптичний зум. Крім того, iPhone 15 Pro зможе знімати об'ємні Spatial video для гарнітури Apple Vision Pro. Також додано підтримку ACES - глобального кольорового стандарту для кіновиробництва.

Таким чином, якщо вам потрібні фото та відео високої якості, максимальна плавність зображення, топова продуктивність та міцніший титановий корпус, iPhone 15 Pro виглядає ультимативним варіантом.