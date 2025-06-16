iOS 26 приносить 6 функцій з Android: що з'явиться в iPhone вперше

Перевірка дзвінків

Нова функція Call Screening допоможе уникнути небажаних дзвінків з невідомих номерів. Замість того щоб відповідати наосліп, iPhone автоматично відповідатиме на дзвінок і показуватиме в реальному часі розшифровку слів співрозмовника. Користувач зможе вирішити, відповідати самому чи відправити дзвінок на голосову пошту.

В Android така функція з'явилася ще у 2018 році - Google Assistant уже давно вміє відповідати і розшифровувати дзвінки. Аналогічно працюють Samsung Galaxy з Bixby Text Call, перетворюючи голосову розмову на текстовий чат.

Також в iOS 26 з'явиться Hold Assist - автоматичне відключення мікрофона під час очікування на лінії з музикою, поки не підключиться живий оператор. Аналог є у Google Pixel - функція Hold for Me, яка чекає на оператора і повідомляє, коли дзвінок приймають.

Функція Call Screening (фото: MakeUseOf)

Фільтрація спам-повідомлень

Автоматична фільтрація повідомлень від невідомих відправників прибере спам з основної поштової скриньки. Такі повідомлення потраплять в окрему папку, не показуватимуться на екрані блокування і не викличуть дзвінка телефону.

Подібна система давно працює в Google Messages, тому для користувачів Android це не новина.

Виявлення спам-повідомлень (фото: MakeUseOf)

Час заряджання смартфона

Ще одна давно затребувана функція - відображення приблизного часу до повного заряджання телефону. Підключили зарядку - і відразу бачите, скільки хвилин залишилося. Для Android це вже звично, а для iPhone - новинка.

З iOS 26 ця інформація з'явиться на екрані блокування і в налаштуваннях батареї, з огляду на швидкість зарядки і тип використовуваного адаптера.

Розрахунковий час заряджання (фото: MakeUseOf)

Живий переклад

iOS 26 навчиться в реальному часі перекладати розмови в повідомленнях, FaceTime і звичайних дзвінках. Переклад працюватиме двосторонньо і оброблятиметься безпосередньо на пристрої, що гарантує безпеку даних.

Користувачі AirPods зможуть навіть слухати голосовий переклад під час розмови.

Google представив схожу функцію Live Translate ще з Pixel 6, яка підтримує дзвінки, повідомлення, відео та аудіо, причому працює навіть офлайн.

Живий переклад (фото: MakeUseOf)

Візуальний пошук

Функція Visual Intelligence в iOS 26 отримає поліпшення. Користувач зможе зробити скріншот, виділити на ньому об'єкт, що його цікавить (наприклад, одяг або меблі), і iPhone допоможе знайти товар онлайн.

Аналог на Android - функція Circle to Search від Google, але там шукати можна без скріншота.

Visual Intelligence (фото: MakeUseOf)

Історія відвіданих місць в Apple Maps

Apple Maps в iOS 26 обзаведеться функцією Visited Places - це журнал відвіданих місць: ресторанів, магазинів, парків і точок маршруту. Вся інформація захищена наскрізним шифруванням, і навіть Apple не зможе отримати до неї доступ.

Також система аналізуватиме звичні маршрути і попереджатиме про затримки та затори.

Google Maps пропонує подібне вже давно - Timeline, доступний і на iPhone.

Історія відвіданих місць в Apple Maps (фото: MakeUseOf)