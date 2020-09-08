Иордания открыла границы для туристов

Фото: город Петра в Иордании (pixabay.com)

Во вторник, 8 сентября, Иордания открыла границы для иностранных туристов. В страну также могут попасть и украинцы.

Об этом сообщает Travel off Path.

Национальный центр по безопасности и кризисному управлению Иордании дал разрешение на возобновление международных рейсов в Международном аэропорту "Королева Алия", начиная с 8 сентября.

Изначально открытие было запланировано на 6 августа, но было отложено из-за новой вспышки COVID-19.

При этом Иордания откроет границы не для всех, а только для туристов из 43 стран, которые дополнительно будут классифицированы на три категории: красные, желтые и зеленые - в зависимости от масштаба вспышки коронавируса в пределах их собственных границ.

Украина попала в красную категорию. По прилету украинцам необходимо будет предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19, который был сделан не ранее 72 часов до вылета и сделать еще один тест по прилету.

При этом отмечается, что независимо от результатов тестирования туристы будут отправлены на институциональный карантин сроком на семь дней, а затем на домашний карантин еще на семь дней с отслеживающим браслетом.

Напомним, в Грузии с 15 сентября меняются правила въезда иностранцев в страну.

Кроме того, ранее Грузия продлила запрет на международное авиасообщение до 30 сентября.