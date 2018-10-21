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Йорданія хоче повернути землі, які орендував Ізраїль

Новини » Політика    21.10.2018 - 18:53
Фото: Абдалла ІІ (з відкритих джерел)
Фото: Абдалла ІІ (з відкритих джерел)

Ізраїль сподівається на продовження оренди

У неділю, 21 жовтня, король Йорданії Абдалла ІІ оголосив, що країна не планує продовжувати договір з Ізраїлем про оренду прикордонних територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Абдалла ІІ має намір припинити договір про оренду Ізраїлем прикордонних територій у районах Нахараім та Арава, який був підписаний в 1994 році.

"Ми повідомили Ізраїлю про припинення дії додатків до мирної угоди стосовно Бакури та Гумара", - сказав король.

Також король зазначив, що ці території є "йорданськими землями та залишаться з Йорданією". Мирна угода була підписана колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Іцхаком Рабіном і батьком нинішнього короля - королем Хусейном.

Повідомляється, що відповідно до угоди, Ізраїль мав приватну власність на землю та спеціальні права на проїзд у Бакуру в північно-західній частині Йорданії та Гумар на півдні. Ізраїль має повернути ці території через рік, коли спливає термін оренди.

Крім того, влада Ізраїлю сподівається на переговори з Йорданією стосовно подальшої оренди цих територій. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, Ізраїль почне переговори про можливість подовження чинної угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сирійський уряд відновив роботу великого прикордонного переходу Нассіб з Йорданією. Вантажні перевезення та транзитні перевезення тепер відкриті на сирійсько-йорданському кордоні.

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