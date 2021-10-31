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Иордания будет депортировать невакцинированных иностранных работников

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Иордания, Воскресенье 31 октября 2021 06:58
Иордания будет депортировать невакцинированных иностранных работников Фото: Иордания будет депортировать невакцинированных иностранных работников (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Иордания будет депортировать невакцинированных иностранных работников. По официальным данным, менее 40% жителей Иордании полностью вакцинированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

"Министерство внутренних дел отметило, что приезжие рабочие, не получившие двух прививок от COVID-19, начиная с 15 декабря будут депортированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все работники могут бесплатно привиться без необходимости показывать разрешение на работу или проживание.

"В настоящее время в Иордании работает более 3,5 млн человек из Сирии, Египта, Палестины, Ирака, Ливии и Йемена", - утверждает Синьхуа.

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